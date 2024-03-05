Взрывы в Крыму — росСМИ пишут об атаке на корабли ЧФ и Крымский мост

Удар по Черноморскому флоту РФ. Иллюстративное фото: росСМИ

Во временно оккупированном украинском Крыму можно слышать взрывы утром во вторник, 5 марта, якобы попытка обстрела. Также безэкипажные катера будто бы пытаются атаковать корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

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Так, один из пропагандистских телеграмм-каналов пишет о якобы работе ПВО в Крыму. Таким образом, происходит вероятная атака на Черноморский флот РФ.

"Крымский мост до сих пор закрыт: попытка обстрела. Работает ПВО. Также безэкипажные катера пытаются атаковать корабли Черноморского флота", — отметили пропагандисты.

Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Чп / Севастополь"

Напомним, что в ночь на вторник, 5 марта, в Крыму гремели взрывы. Очевидцы жаловались на 3-5 "мощных хлопков".

Также мы писали о взрывах в Крыму 3 марта. Тогда российские паблики уверяли, что остров якобы находился под атакой 38 беспилотников.

Добавим, что 26 февраля состоялась 10-я годовщина со дня оккупации Россией украинского Крыма. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя.