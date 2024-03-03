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У Криму лунали вибухи — в Росії заявили про атаку 38 безпілотників

3 березня 2024 07:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Криму лунали вибухи — в Росії заявили про атаку 38 безпілотників
Вибух у Криму. Фото ілюстративне: fonar.tv
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони Росії заявило, що у неділю, 3 березня, над тимчасово окупованим Кримом було збито 38 нібито українських безпілотників. Вони нібито атакували важливі об'єкти на території півострова.

Про це повідомили на сайті міноборони держави-агресора.

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Крим атакували БпЛА

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — говориться у повідомленні.

У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито "знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим".

За попередніми даними, вибухи було чути у Феодосії, в районі нафтобази

За інформацією окупаційної "влади", рух трасою "Таврида" тимчасово обмежений у керченському напрямку в районі Феодосії.

Українська сторона ці події ніяк не коментує.

Раніше ми повідомляли, що вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали вдень, 1 березня. У мережі писали, що було зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.

Нагадаємо, що 1 лютого ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.

війна
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