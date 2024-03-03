У Криму лунали вибухи — в Росії заявили про атаку 38 безпілотників
Міністерство оборони Росії заявило, що у неділю, 3 березня, над тимчасово окупованим Кримом було збито 38 нібито українських безпілотників. Вони нібито атакували важливі об'єкти на території півострова.
Про це повідомили на сайті міноборони держави-агресора.
Крим атакували БпЛА
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — говориться у повідомленні.
У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито "знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим".
За попередніми даними, вибухи було чути у Феодосії, в районі нафтобази
За інформацією окупаційної "влади", рух трасою "Таврида" тимчасово обмежений у керченському напрямку в районі Феодосії.
Українська сторона ці події ніяк не коментує.
Раніше ми повідомляли, що вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали вдень, 1 березня. У мережі писали, що було зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.
Нагадаємо, що 1 лютого ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.
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