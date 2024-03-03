В Крыму раздавались взрывы — в России заявили об атаке 38 беспилотников
Министерство обороны России заявило, что в воскресенье, 3 марта, над временно оккупированным Крымом было сбито 38 якобы украинских беспилотников. Они якобы атаковали важнейшие объекты на территории полуострова.
Об этом сообщили на сайте минобороны государства-агрессра.
Крым атаковали БпЛА
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожило все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".
По предварительным данным, взрывы были слышны в Феодосии в районе нефтебазы
По информации оккупационной "власти", движение по трассе "Таврида" временно ограничено в керченском направлении в Феодосийском районе.
Украинская сторона эти события не комментирует.
Ранее мы сообщали, что взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели днем, 1 марта. В сети писали, что было зафиксировано попадание по базе армии русских захватчиков.
Напомним, что 1 февраля ГУР ликвидировала ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ. Пограничники показали архивное видео судна в Балаклавской бухте.
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