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В Крыму раздавались взрывы — в России заявили об атаке 38 беспилотников

3 марта 2024 07:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Крыму раздавались взрывы — в России заявили об атаке 38 беспилотников
Взрыв в Крыму. Фото иллюстративный: fonar.tv
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство обороны России заявило, что в воскресенье, 3 марта, над временно оккупированным Крымом было сбито 38 якобы украинских беспилотников. Они якобы атаковали важнейшие объекты на территории полуострова.

Об этом сообщили на сайте минобороны государства-агрессра.

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Взрывы в оккупированном Крыму. Фото: скриншот

Крым атаковали БпЛА

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожило все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".

По предварительным данным, взрывы были слышны в Феодосии в районе нефтебазы

По информации оккупационной "власти", движение по трассе "Таврида" временно ограничено в керченском направлении в Феодосийском районе.

Украинская сторона эти события не комментирует.

Ранее мы сообщали, что взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели днем, 1 марта. В сети писали, что было зафиксировано попадание по базе армии русских захватчиков.

Напомним, что 1 февраля ГУР ликвидировала ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ. Пограничники показали архивное видео судна в Балаклавской бухте.

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