Вибух у місті. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Подробиці наразі невідомі, однак жителі міста стурбовані та налякані.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у середу, 28 лютого.

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Вибухи у Севастополі

Місцеві мешканці повідомляють про гучний вибух у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Наразі не зрозуміло, що стало причиною вибуху, втім городяни налякані і схвильовані.

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, що ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ 1 лютого. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня. В мережі з'явилися фото наслідків "прильоту".

Додамо, що українські військові атакували російську систему ППО в окупованому Криму 30 січня. Бійцям вдалося уразити радіолокаційну станцію.