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У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух

28 лютого 2024 13:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух
Вибух у місті. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Подробиці наразі невідомі, однак жителі міста стурбовані та налякані.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у середу, 28 лютого.

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Вибух у Севастополі. Фото: скриншот

Вибухи у Севастополі

Місцеві мешканці повідомляють про гучний вибух у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Наразі не зрозуміло, що стало причиною вибуху, втім городяни налякані і схвильовані.

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, що ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ 1 лютого. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня. В мережі з'явилися фото наслідків "прильоту".

Додамо, що українські військові атакували російську систему ППО в окупованому Криму 30 січня. Бійцям вдалося уразити радіолокаційну станцію.

війна
Крим
вибух
Україна
Севастополь

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