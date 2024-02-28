У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух
У тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Подробиці наразі невідомі, однак жителі міста стурбовані та налякані.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у середу, 28 лютого.
Вибухи у Севастополі
Місцеві мешканці повідомляють про гучний вибух у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Наразі не зрозуміло, що стало причиною вибуху, втім городяни налякані і схвильовані.
Удари ЗСУ по Криму
Нагадаємо, що ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ 1 лютого. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.
Також ми повідомляли, що українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня. В мережі з'явилися фото наслідків "прильоту".
Додамо, що українські військові атакували російську систему ППО в окупованому Криму 30 січня. Бійцям вдалося уразити радіолокаційну станцію.
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