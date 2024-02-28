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Во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв

28 февраля 2024 13:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв. Подробности пока неизвестны, однако жители города обеспокоены и напуганы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в среду, 28 февраля.

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Взрыв в Севастополе. Фото: скриншот

Взрывы в Севастополе

Местные жители сообщают о громком взрыве во временно оккупированном россиянами Севастополе. Пока не ясно, что стало причиной взрыва, впрочем горожане напуганы и взволнованы.

Удары ВСУ по Крыму

Напомним, что ГУР ликвидировала ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ 1 февраля. Пограничники показали архивное видео судна в Балаклавской бухте.

Также мы сообщали, что украинские военные нанесли удар по российскому аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января. В сети появились фото последствий прилета.

Добавим, что украинские военные атаковали российскую систему ПВО в оккупированном Крыму 30 января. Бойцам удалось поразить радиолокационную станцию.

война
Крым
взрыв
Украина
Севастополь

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