Во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв
Во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв. Подробности пока неизвестны, однако жители города обеспокоены и напуганы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в среду, 28 февраля.
Взрывы в Севастополе
Местные жители сообщают о громком взрыве во временно оккупированном россиянами Севастополе. Пока не ясно, что стало причиной взрыва, впрочем горожане напуганы и взволнованы.
Удары ВСУ по Крыму
Напомним, что ГУР ликвидировала ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ 1 февраля. Пограничники показали архивное видео судна в Балаклавской бухте.
Также мы сообщали, что украинские военные нанесли удар по российскому аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января. В сети появились фото последствий прилета.
Добавим, что украинские военные атаковали российскую систему ПВО в оккупированном Крыму 30 января. Бойцам удалось поразить радиолокационную станцию.
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