У Криму пролунали потужні вибухи — у мережі повідомляють про "приліт" по базі окупантів
Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали сьогодні вдень, 1 березня. У мережі пишуть, що зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму
"Вибухів у Севастополі близько п'яти", — йдеться у повідомленні.
Наразі у районі Євпаторії та в Сакському районі активно працює система ППО окупантів.
Також вибухи пролунали в районі Гвардійського.
У мережі пишуть, що зафіксовано влучання по базі російських окупантів.
До того ж пишуть про влучання у Севастополі та в Сакському районі
Нагадаємо, що 1 лютого ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.
Також ми повідомляли, що 31 січня українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. В мережі з'явилися фото наслідків "прильоту".
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