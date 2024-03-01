У Криму пролунали потужні вибухи — у мережі повідомляють про "приліт" по базі окупантів

Вибух у Севастополі. Архівне фото: соцмережі

Вибухи в тимчасово окупованому Криму пролунали сьогодні вдень, 1 березня. У мережі пишуть, що зафіксовано влучання по базі армії російських загарбників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"Вибухів у Севастополі близько п'яти", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі у районі Євпаторії та в Сакському районі активно працює система ППО окупантів.

Також вибухи пролунали в районі Гвардійського.

Вибух в Криму. Фото: t.me/Crimeanwind

У мережі пишуть, що зафіксовано влучання по базі російських окупантів.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

До того ж пишуть про влучання у Севастополі та в Сакському районі

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 1 лютого ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.

Також ми повідомляли, що 31 січня українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. В мережі з'явилися фото наслідків "прильоту".