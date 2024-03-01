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В Крыму раздались мощные взрывы — в сети сообщают о "прилете" по базе окупантов

1 марта 2024 15:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Крыму раздались мощные взрывы — в сети сообщают о "прилете" по базе окупантов
Срочная новость
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались днем, 1 марта. В сети пишут, что зафиксировано попадание по базе армии российских захватчиков.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Взрывов в Севастополе около пяти", — говорится в сообщении.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Сейчас в районе Евпатории и в Сакском районе активно работает система ПВО оккупантов.

Также взрывы прогремели в районе Гвардейского.

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Взрыв в Крыму. Фото: t.me/Crimeanwind

В сети пишут, что зафиксировано попадание по базе российских оккупантов.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

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