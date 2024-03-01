В Крыму раздались мощные взрывы — в сети сообщают о "прилете" по базе окупантов
1 марта 2024 15:00
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Взрывы во временно оккупированном Крыму раздались днем, 1 марта. В сети пишут, что зафиксировано попадание по базе армии российских захватчиков.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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"Взрывов в Севастополе около пяти", — говорится в сообщении.
Сейчас в районе Евпатории и в Сакском районе активно работает система ПВО оккупантов.
Также взрывы прогремели в районе Гвардейского.
В сети пишут, что зафиксировано попадание по базе российских оккупантов.
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