У Криму прогриміли вибухи — жителі Керчі скаржаться на потужні хлопки

Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: FT

У тимчасово окупованому Криму гримлять вибухи в ніч проти вівторка, 5 березня. Очевидці нарікають на 3-5 "потужних хлопків".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Так, мешканці Керчі скаржаться на сильні вибухи, яких нібито пролунало від трьох до п'яти. Також наразі Кримський міст перекрито. За попередньою інформацією, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SHOT

Нагадаємо, що в російській Самарській області 4 березня трапився вибух на залізничному мосту. Невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.

Також ми писали, що в ГУР відреагували на вибух на залізничному мосту в Росії. У розвідці відповіли, хто до цього причетний.

Додамо, що росіяни заявили про падіння безпілотника з вибухівкою на територію "Петербурзького нафтового термінала". Відомо про наслідки.