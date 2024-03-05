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У Криму прогриміли вибухи — жителі Керчі скаржаться на потужні хлопки

5 березня 2024 00:10
оновлено: 00:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Криму прогриміли вибухи — жителі Керчі скаржаться на потужні хлопки
Вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: FT
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У тимчасово окупованому Криму гримлять вибухи в ніч проти вівторка, 5 березня. Очевидці нарікають на 3-5 "потужних хлопків".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Так, мешканці Керчі скаржаться на сильні вибухи, яких нібито пролунало від трьох до п'яти. Також наразі Кримський міст перекрито. За попередньою інформацією, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SHOT
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SHOT

Нагадаємо, що в російській Самарській області 4 березня трапився вибух на залізничному мосту. Невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.

Також ми писали, що в ГУР відреагували на вибух на залізничному мосту в Росії. У розвідці відповіли, хто до цього причетний.

Додамо, що росіяни заявили про падіння безпілотника з вибухівкою на територію "Петербурзького нафтового термінала". Відомо про наслідки.

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