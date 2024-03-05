У Криму прогриміли вибухи — жителі Керчі скаржаться на потужні хлопки
У тимчасово окупованому Криму гримлять вибухи в ніч проти вівторка, 5 березня. Очевидці нарікають на 3-5 "потужних хлопків".
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи в Криму 5 березня
Так, мешканці Керчі скаржаться на сильні вибухи, яких нібито пролунало від трьох до п'яти. Також наразі Кримський міст перекрито. За попередньою інформацією, працює ППО.
Нагадаємо, що в російській Самарській області 4 березня трапився вибух на залізничному мосту. Невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.
Також ми писали, що в ГУР відреагували на вибух на залізничному мосту в Росії. У розвідці відповіли, хто до цього причетний.
Додамо, що росіяни заявили про падіння безпілотника з вибухівкою на територію "Петербурзького нафтового термінала". Відомо про наслідки.
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