В Крыму прогремели взрывы — жители Керчи жалуются на мощные хлопки

Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: FT

Во временно оккупированном Крыму гремят взрывы в ночь на вторник, 5 марта. Очевидцы жалуются на 3-5 "мощных хлопков".

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Крыму 5 марта

Так, жители Керчи жалуются на сильные взрывы, которых будто было от трех до пяти. Также сейчас Крымский мост перекрыт.

По предварительной информации, работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SHOT

Напомним, что в российской Самарской области 4 марта произошел взрыв на железнодорожном мосту. Неизвестные попытались взорвать сопротивление моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск.

Также мы писали, что в ГУР отреагировали на взрыв железнодорожного моста в России. В разведке ответили, кто к этому причастен.

Добавим, что россияне заявили о падении беспилотника со взрывчаткой на территорию "Петербургского нефтяного терминала". Известно о последствиях.