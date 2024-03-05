В Крыму прогремели взрывы — жители Керчи жалуются на мощные хлопки
Во временно оккупированном Крыму гремят взрывы в ночь на вторник, 5 марта. Очевидцы жалуются на 3-5 "мощных хлопков".
Об этом сообщают росСМИ.
Взрывы в Крыму 5 марта
Так, жители Керчи жалуются на сильные взрывы, которых будто было от трех до пяти. Также сейчас Крымский мост перекрыт.
По предварительной информации, работает ПВО.
Напомним, что в российской Самарской области 4 марта произошел взрыв на железнодорожном мосту. Неизвестные попытались взорвать сопротивление моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск.
Также мы писали, что в ГУР отреагировали на взрыв железнодорожного моста в России. В разведке ответили, кто к этому причастен.
Добавим, что россияне заявили о падении беспилотника со взрывчаткой на территорию "Петербургского нефтяного терминала". Известно о последствиях.
Читайте Новини.LIVE!