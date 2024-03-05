В ГУР підтвердили знищення корабля РФ "Сергій Котов" у Криму

Корабель РФ "Сергій Котов". Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов" у Криму у ніч проти 5 березня. Спецоперація відбулась за допомогою морських дронів "Magura V5".

Про це повідомили в ГУР.

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Знищення російського корабля "Сергій Котов" 5 березня

У розвідці розповіли, що у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" у Криму.

Зазначається, що спецоперація відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Скриншот допису ГУР в Telegram

Що відомо про корабель Сергій Котов

Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. А його ходові випробування розпочалися наприкінці жовтня 2021 року, і лише 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту РФ.

Судно озброєне 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гібка" та двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін.

Як відомо, корабель також може нести гелікоптер Ка-27ПС.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Крім того, 2 березня Сили оборони знищили чергові два російських літаки Су-34 та Су-35 на Східному напрямку.