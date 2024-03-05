В ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ "Сергей Котов" в Крыму

Корабль РФ "Сергей Котов". Фото: росСМИ

Главное управление разведки МО Украины подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов" в Крыму в ночь на 5 марта. Спецоперация прошла с помощью морских дронов "Magura V5".

Об этом сообщили в ГУР.

Читайте также:

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов" 5 марта

В разведке рассказали, что в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей Котов" в Крыму.

Спецоперация состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку от Керченского пролива", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.

Скриншот сообщения ГУР в Telegram

Что известно о корабле Сергей Котов

Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. А его ходовые испытания начались в конце октября 2021 года, и только 30 июля 2022 корабль пополнил состав Черноморского флота РФ.

Судно вооружено 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка" и двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65.

Как известно, корабль также может нести вертолет Ка-27ПС.

Напомним, ранее российские СМИ сетовали, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Кроме того, 2 марта Силы обороны уничтожили очередные два российских самолета Су-34 и Су-35 на Восточном направлении.