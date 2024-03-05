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У Феодосії був затоплений корабель РФ "Сергій Котов", — росЗМІ

5 березня 2024 07:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Феодосії був затоплений корабель РФ "Сергій Котов", — росЗМІ
Корабель "Сергій Котов". Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованій Феодосії в Криму в ніч на вівторок, 5 березня, безпілотники атакували російські воєнні об'єкти. Внаслідок ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов". 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росіяни звинувачують в ударах по Криму "українські формування". Вони вважають, що однією з цілей був Кримський міст, однак він лишився неушкодженим. 

Як пишуть ЗМІ, атакували патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

"Поки уточнюю щодо судді екіпажу, але судно все", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про корабель Сергій Котов

Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. А його ходові випробування розпочалися наприкінці жовтня 2021 року, і лише 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту РФ.

Судно озброєне 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гібка" та двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін.

Як відомо, корабель також може нести гелікоптер Ка-27ПС.

Нагадаємо, 2 березня ЗСУ атакували на східному напрямку два ворожих літаки. 

Згодом у Повітряних силах підтвердили збиття одного російського Су-34.

Крим
корабель
війна в Україні
Росія
флот

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