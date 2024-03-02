У Повітряних силах підтвердили збиття Су-34
Збройні сили України у суботу, 2 березня, атакували на східному напрямку два ворожих літаки. У небі над Україною захисникам вдалося збити винищувач Су-34.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
ЗСУ збили Су-34 2 березня
"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому (Командувач Микола Олещук. — Ред.) Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах уточнили, що захисникам вдалося збити один літак Су-34.
Раніше Олещук повідомляв, що на Східному напрямку бійці застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35.
Також ми писали, що 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.
Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні.
27 лютого українські бійці знищили ще один російський літак Су-34. Літак завершив "останній політ" на східному напрямку.
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