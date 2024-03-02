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У Повітряних силах підтвердили збиття Су-34

2 березня 2024 18:54
оновлено: 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних силах підтвердили збиття Су-34
Винищувач Су-34. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Збройні сили України у суботу, 2 березня, атакували на східному напрямку два ворожих літаки. У небі над Україною захисникам вдалося збити винищувач Су-34.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому (Командувач Микола Олещук. — Ред.) Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що захисникам вдалося збити один літак Су-34.

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Збита ціль. Фото: Повітряні сили

Раніше Олещук повідомляв, що на Східному напрямку бійці застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35. 

Також ми писали, що 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні. 

27 лютого українські бійці знищили ще один російський літак Су-34. Літак завершив "останній політ" на східному напрямку.

окупанти
ППО
літаки
винищувач
війна в Україні

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