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В Воздушных силах подтвердили сбитие Су-34

2 марта 2024 18:54
обновлено: 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах подтвердили сбитие Су-34
Истребитель Су-34. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вооруженные силы Украины в субботу, 2 марта, атаковали на восточном направлении два вражеских самолета. В небе над Украиной защитникам удалось сбить истребитель Су-34.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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"О боевой работе, о которой сообщал час назад (Командующий Николай Олещук. — Ред.) Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика", — говорится в сообщении.

В воздушных силах уточнили, что защитникам удалось сбить один самолет Су-34.

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Сбитая цель. Фото: Воздушные силы

Ранее Олещук сообщал, что на Восточном направлении бойцы применили зенитные управляемые ракеты по истребителям Су-34 и Су-35.

Также мы писали, что 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.

Ситуация повторилась 23 февраля в Херсонской области. Россияне остались без еще одного самолета Су-34, накануне выпускавшего ракеты по Украине.

27 февраля украинские бойцы уничтожили еще один российский самолет Су-34. Самолет завершил "последний полет" на восточном направлении.

оккупанты
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истребитель
война в Украине

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