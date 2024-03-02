ЗСУ атакували два ворожих винищувачі на східному напрямку, — Олещук

Винищувач Су-35. Ілюстративне фото: росЗМІ

Збройні сили України у суботу, 2 березня, атакували на східному напрямку два ворожих літаки. Захисники застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Олещук розповів, що росіяни продовжують атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!" — написав він.

Наразі невідомо, чи вдалося збити літаки ворога.

Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини.

Крім того, 18 лютого українські захисники збили ще один російський Су-34 на Східному напрямку.

А вже 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні.

Українські бійці 27 лютого знищили ще один російський літак Су-34. Літак завершив "останній політ" на східному напрямку.