Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow ЗСУ атакували два ворожих винищувачі на східному напрямку, — Олещук arrow

ЗСУ атакували два ворожих винищувачі на східному напрямку, — Олещук

2 березня 2024 17:15
оновлено: 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ атакували два ворожих винищувачі на східному напрямку, — Олещук
Винищувач Су-35. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Збройні сили України у суботу, 2 березня, атакували на східному напрямку два ворожих літаки. Захисники застосували зенітні керовані ракети по винищувачах Су-34 та Су-35. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

ЗСУ вдарили по російських літаках 2 березня

Олещук розповів, що росіяни продовжують атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації.

"Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!" — написав він.

Наразі невідомо, чи вдалося збити літаки ворога.

null
Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки. Йдеться про винищувачі Су-34 та Су-35. Під час падіння літака пілот навмисне скерував повітряне судно на житлові будинки Луганщини

Крім того, 18 лютого українські захисники збили ще один російський Су-34 на Східному напрямку.

А вже 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Крім того, був ліквідований увесь екіпаж літака.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні. 

Українські бійці 27 лютого знищили ще один російський літак Су-34. Літак завершив "останній політ" на східному напрямку.

ЗСУ
літак
окупанти
ППО
винищувач
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності