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ВСУ атаковали два вражеских истребителя на восточном направлении, — Олещук

2 марта 2024 17:15
обновлено: 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ атаковали два вражеских истребителя на восточном направлении, — Олещук
Истребитель Су-35. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вооруженные силы Украины в субботу, 2 марта, атаковали на восточном направлении два вражеских самолета. Защитники применили зенитные управляемые ракеты по истребителям Су-34 и Су-35.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Олещук рассказал, что россияне продолжают атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб из самолетов тактической авиации.

"Только что произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата!" — написал он.

Пока неизвестно, удалось ли сбить самолеты врага.

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Скриншот сообщения Олещука

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35. Во время падения самолета пилот умышленно направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Кроме того, 18 февраля украинские защитники сбили еще один российский Су-34 в Восточном направлении.

А уже 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Кроме того, был ликвидирован экипаж самолета.

Ситуация повторилась 23 февраля в Херсонской области. Россияне остались без еще одного самолета Су-34, накануне выпускавшего ракеты по Украине.

Украинские бойцы 27 февраля уничтожили еще один российский самолет Су-34. Самолет завершил "последний полет" на восточном направлении.

ВСУ
самолет
оккупанты
ПВО
истребитель
война в Украине

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