Росія припинила польоти А-50 — у британській розвідці пояснили причину

Літак А-50. Фото: росЗМІ

У небі над Краснодарським краєм у п'ятницю, 23 лютого, було збито літак дальньої радіолокаційної дії А-50. Наразі Росія припинила польоти повітряних суден цього типу.

Про це йдеться у зведенні розвідки Британії у суботу, 2 березня.

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"Через тиждень після втрати другого літака дальнього радіолокаційного виявлення й управління A-50У, Росія, найімовірніше, припинила польоти цього літака на підтримку операцій в Україні", — йдеться у повідомленні.

У міноборони вважають, що це триватиме доти, доки йтимуть внутрішні розслідування у Росії щодо нездатності захистити літак, а також щодо зменшення загроз, які становить ППО України.

Так, втрата цього засобу, ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів російських літаків.

Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки.

"Це довготривала проблема, яка майже напевно загострилась після виведення А-50, що підтримували операції", — припустили в британській розвідці.

Там вважають, що Росія цілком можливо може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, аби пом'якшити цю проблему.

Скриншот зведення британської розвідки

Що відомо про літак А-50

Унікальність літака А-50 полягає в тому, що він є по суті своїй цілим радіолокаційним комплексом, який веде спостереження за великою територію і наводить літаки ударної та винищувальної авіації на будь-які цілі — повітряні (літаки), наземні (системи ППО та запуску балістичних ракет), морські (кораблі).

Крім того, А-50 може виконувати і роль командних пунктів.

Через велику кількість апаратури, встановленої на борту, вартість виготовлення одного літака становить від 330 до 500 млн доларів.

Раніше Ігнат пояснив, що збиття російського дальнього радіолокаційного літака А-50 не означає, що окупанти будуть менше ракет випускати по Україні.

Також ми писали, що на супутникових знімках виявили місцеперебування ще одного літака А-50. Він стоїть в аеропорту в російському місті Таганрог.