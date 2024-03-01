На супутникових знімках виявили місцеперебування ще одного літака А-50, — ЗМІ

Літак А-50. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ще один літак А-50, який Росія використовує для розвідки у війні проти України, перебуває в аеропорту "Таганрог-Південний" у місті Таганрог. Це лише в 130 км від лінії бойових дій у Донецькій області.

Це встановили за допомогою супутникових знімків журналісти "Схем".

Читайте також:

Супутникові знімки з літаками. Фото: Схеми

Виявили ще один А-50

"За допомогою знімків planet "Схеми" розшукали місце дислокації ще одного літака А-50, який РФ використовує для розвідки у війні проти України", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що літак перебуває у місті Таганрог, а саме в аеропорту "Таганрог-Південний".

"Лише у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині", — зазначили журналісти "Схем".

Раніше ми повідомляли, що в мережу потрапили супутникові знімки місця падіння знищеного російського дальнього літака-розвідника А-50. На світлинах видно, що внаслідок авіатрощі навколо літака спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, успішне ураження А-50 сталося над акваторією Азовського моря — за 220 км від найближчої лінії фронту.