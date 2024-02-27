Знищення А-50 — з'явилися супутникові знімки місця падіння літака

Супутниковий знімок місця падіння літака в Краснодарському краю. Фото: скриншот

В мережу потрапили супутникові знімки місця падіння знищенного російського дальнього літака-розвідника А-50. На світлинах видно, що внаслідок авіатрощі навколо літака спалахнула масштабна пожежа.

Про це інформує "Радіо.Свобода".

В мережі з'явилися супутникові знімки місця падіння А-50

Зазначається, що супутникові знімки були зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю Росії, над яким летючу машину і було атаковано. Підтвердженням цьому слугують сліди пожежі, площею у 4500 м², яка утворилася через займання витікаючого з літака гасу.

Контекст знищення літака А-50

Нагадаємо, успішне ураження А-50 сталося над акваторією Азовського моря — за 220 км від найближчої лінії фронту.

Також ми писали, що за даними ГУР, літак було збито за допомогою наддалекобійного ЗРК С-200 "Ангара".

Крім того, українські розвідники перехопили розмову окупантів, які обговорювали знищення літака. Один із пілотів розповідав, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Водночас в Міністерстві оборони Росії інформацію про втрату машини не коментували.