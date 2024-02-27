Уничтожение А-50 — появились спутниковые снимки места падения самолета
В сеть попали спутниковые снимки места падения уничтоженного российского дальнего самолета-разведчика А-50. На фотографиях видно, что в результате авиакатастрофы вокруг самолета вспыхнул масштабный пожар.
Об этом информирует "Радио.Свобода".
В сети появились спутниковые снимки места падения А-50
Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны над хутором Трудовая Армения Краснодарского края России, над которым летучая машина и была атакована. Подтверждением этому служат следы пожара, площадью в 4500 м², образовавшейся из-за возгорания вытекающего керосина.
Контекст уничтожения самолета А-50
Напомним, успешное поражение А-50 произошло над акваторией Азовского моря — в 220 км от ближайшей линии фронта.
Также мы писали, что по данным ГУР, самолет был сбит с помощью сверхдальнобойного ЗРК С-200 "Ангара".
Кроме того, украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, обсуждавших уничтожение самолета. Один из пилотов рассказывал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.
В то же время в Министерстве обороны России информацию о потере машины не комментировали.
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