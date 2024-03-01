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На спутниковых снимках обнаружили местонахождение еще одного самолета А-50, — СМИ

1 марта 2024 08:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На спутниковых снимках обнаружили местонахождение еще одного самолета А-50, — СМИ
Самолет А-50. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Еще один самолет А-50, который Россия использует для разведки в войне против Украины, находится в аэропорту Таганрог-Южный в городе Таганрог. Это всего в 130 км от линии боевых действий в Донецкой области.

Это установили с помощью спутниковых снимков журналисты "Схем".

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Спутниковые снимки с самолетами. Фото: Схемы

Обнаружили еще один А-50

"С помощью снимков planet, "Схемы" разыскали место дислокации еще одного самолета А-50, используемого РФ для разведки в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет находится в Таганроге, а именно в аэропорту "Таганрог-Южный".

"Всего в 130 км от линии боевых действий в Донецкой области", — отметили журналисты "Схем".

Ранее мы сообщали, что в сеть попали спутниковые снимки места падения уничтоженного российского дальнего самолета-разведчика А-50. На фотографиях видно, что в результате авиатрощи вокруг самолета вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, успешное поражение А-50 произошло над акваторией Азовского моря — в 220 км от ближайшей линии фронта.

война
самолет
Украина
расследование
Россия

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