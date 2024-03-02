Россия прекратила полеты А-50 — в британской разведке объяснили причину

Самолет А-50. Фото: росСМИ

В небе над Краснодарским краем в пятницу, 23 февраля, был сбит самолет дальнего радиолокационного действия А-50. Россия прекратила полеты воздушных судов этого типа.

Об этом говорится в сведении разведки Британии в субботу, 2 марта.

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"Через неделю после потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50У Россия, скорее всего, прекратила полеты этого самолета в поддержку операций в Украине", — говорится в сообщении.

В минобороны считают, что это будет продолжаться до тех пор, пока будут идти внутренние расследования в России по поводу неспособности защитить самолет, а также по уменьшению угроз, которые составляет ПВО Украины.

Так, потеря этого средства, вероятно, значительно усугубит ситуационную осведомленность экипажей российских самолетов.

По всей вероятности, России придется изучить варианты перепрофилирования самолетов и принятия большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки.

"Это долговременная проблема, которая почти наверняка обострилась после вывода А-50, поддерживавших операции", — предположили в британской разведке.

Там считают, что Россия вполне может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему.

Скриншот возведения британской разведки

Что известно о самолете А-50

Уникальность самолета А-50 состоит в том, что он является по сути своей целым радиолокационным комплексом, который ведет наблюдение за обширной территорией и приводит самолеты ударной и истребительной авиации на любые цели — воздушные (самолеты), наземные (системы ПВО и запуска баллистических ракет), морские (корабли).

Кроме того, А-50 может выполнять роль командных пунктов.

Из-за большого количества аппаратуры, установленной на борту, стоимость изготовления одного самолета составляет от 330 до 500 млн долларов.

Ранее Игнат объяснил, что сбивание российского дальнего радиолокационного самолета А-50 не означает, что оккупанты будут меньше ракет выпускать по Украине.

Также мы писали, что на спутниковых снимках обнаружили местонахождение еще одного самолета А-50. Он стоит в аэропорту в российском городе Таганроге.