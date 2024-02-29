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ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34 — вже три з початку доби

29 лютого 2024 11:30
оновлено: 11:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34 — вже три з початку доби
Винищувач Су-34. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повітряні сили Збройних сил України знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у четвер, 29 лютого.

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"Схоже, до них не доходить! Жодних висновків не роблять російські пілоти", — заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Близько 09:00 29 лютого українські льотчики успішно знищили двох винищувачів Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

скріншот
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за сьогодні вже знищено три російських винищувачі Су-34. Зранку ЗСУ успішно збили літак Су-34 на Східному напрямку.

27 лютого українські захисники також знищили російський Су-34 на Східному напрямку.

Крім того, окупанти залишилися без бомбардувальника Су-34 на Херсонщині.

ЗСУ
літак
ліквідація
винищувач
війна в Україні
Росія
Повітряні Сили ЗСУ
авіація

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