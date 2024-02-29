ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34 — вже три з початку доби
Повітряні сили Збройних сил України знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у четвер, 29 лютого.
Знищення винищувачів Су-34
"Схоже, до них не доходить! Жодних висновків не роблять російські пілоти", — заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Близько 09:00 29 лютого українські льотчики успішно знищили двох винищувачів Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
Нагадаємо, за сьогодні вже знищено три російських винищувачі Су-34. Зранку ЗСУ успішно збили літак Су-34 на Східному напрямку.
27 лютого українські захисники також знищили російський Су-34 на Східному напрямку.
Крім того, окупанти залишилися без бомбардувальника Су-34 на Херсонщині.
Читайте Новини.LIVE!