ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34 — вже три з початку доби

Винищувач Су-34. Фото: росЗМІ

Повітряні сили Збройних сил України знищили ще два винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у четвер, 29 лютого.

Читайте також:

Знищення винищувачів Су-34

"Схоже, до них не доходить! Жодних висновків не роблять російські пілоти", — заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Близько 09:00 29 лютого українські льотчики успішно знищили двох винищувачів Су-34. Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за сьогодні вже знищено три російських винищувачі Су-34. Зранку ЗСУ успішно збили літак Су-34 на Східному напрямку.

27 лютого українські захисники також знищили російський Су-34 на Східному напрямку.

Крім того, окупанти залишилися без бомбардувальника Су-34 на Херсонщині.