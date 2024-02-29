ВСУ уничтожили еще два российских истребителя Су-34 — уже три с начала дня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили еще два истребителя-бомбардировщика Су-34. Это произошло на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в четверг, 29 февраля.
Уничтожение истребителей Су-34
"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают русские пилоты", — заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Около 09:00 29 февраля украинские летчики успешно уничтожили два истребителя Су-34. Это произошло на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Напомним, за сегодня это уже третий уничтоженный российский истребитель Су-34. Ранее утром ВСУ успешно сбили самолет Су-34 на Восточном направлении.
27 февраля украинские защитники уничтожили российский Су-34 на Восточном направлении.
Кроме того, оккупанты остались без бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.
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