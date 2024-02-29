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Украинские воины уничтожили очередной истребитель РФ Су-34

29 февраля 2024 08:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинские воины уничтожили очередной истребитель РФ Су-34
Российский истребитель Су-34. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воины Воздушных сил Вооруженных сил Украины снова ликвидировали российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Успешное сбитие самолета произошло на Восточном направлении в четверг, 29 февраля.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

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Сбитие российского военного самолета Су-34

Олещук заявил, что 29 февраля, в день, выпадающий раз в четыре года, произошло очередное, нередкое сбитие вражеского самолета Су-34. Воздушные силы нанесли сокрушительный удар по истребителю и сбили его на Восточном направлении.

Инфографика ПС ВСУ
Инфографика ВС ВСУ

"Сегодня, 29 февраля, — выпадающая раз в четыре года дата, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!" — написал командующий Воздушными силами.

Скриншот сообщения Олещука
Скриншот поста Олещука

Прочие ликвидации Су-34 Воздушными силами Украины

Напомним, 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета, а на следующий день, 18 февраля, под удар попал еще один истребитель Су-34.

Добавим, украинские защитники 19 февраля уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С. Такая же успешная спецоперация прошла и 21 февраля.

Ситуация повторилась 23 февраля в Херсонской области. Россияне остались без еще одного самолета Су-34, накануне выпускавшего ракеты по Украине. А 27 февраля на Восточном направлении еще один Су-34 завершил "последний полет".

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ВСУ
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Украина
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Россия
Воздушные Силы ВСУ

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