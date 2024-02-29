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Українські воїни знищили черговий винищувач РФ Су-34

29 лютого 2024 08:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українські воїни знищили черговий винищувач РФ Су-34
Російський винищувач Су-34. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїни Повітряних сил Збройних сил України знову ліквідували російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Успішне збиття літака сталося на Східному напрямку у четвер, 29 лютого.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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Збиття російського військового літака Су-34

Олещук заявив, що 29 лютого, в день, який випадає раз на чотири роки, сталося чергове, не рідкісне збиття ворожого літака Су-34. Повітряні сили завдали нищівного удару по винищувачу та збили його на Східному напрямку.

Інфографіка ПС ЗСУ
Інфографіка ПС ЗСУ

"Сьогодні, 29 лютого, — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!" — написав командувач Повітряних сил.

Скриншот допису Олещука
Скриншот допису Олещука

Інші ліквідації Су-34 Повітряними силами України

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а наступного дня, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34. 

Додамо, українські захисники 19 лютого знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С. Така ж успішна спецоперація відбулася і 21 лютого.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні.  А 27 лютого на Східному напрямку ще один Су-34 завершив "останній політ".

війна
ЗСУ
літак
Україна
ліквідація
винищувач
Росія
Повітряні Сили ЗСУ

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