Українські воїни знищили черговий винищувач РФ Су-34

Російський винищувач Су-34. Ілюстративне фото: wikipedia

Воїни Повітряних сил Збройних сил України знову ліквідували російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Успішне збиття літака сталося на Східному напрямку у четвер, 29 лютого.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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Збиття російського військового літака Су-34

Олещук заявив, що 29 лютого, в день, який випадає раз на чотири роки, сталося чергове, не рідкісне збиття ворожого літака Су-34. Повітряні сили завдали нищівного удару по винищувачу та збили його на Східному напрямку.

Інфографіка ПС ЗСУ

"Сьогодні, 29 лютого, — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!" — написав командувач Повітряних сил.

Скриншот допису Олещука

Інші ліквідації Су-34 Повітряними силами України

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні сили знищили три ворожі літаки, а наступного дня, 18 лютого, під удар потрапив ще один винищувач Су-34.

Додамо, українські захисники 19 лютого знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С. Така ж успішна спецоперація відбулася і 21 лютого.

Ситуація повторилася 23 лютого у Херсонській області. Росіяни залишились без ще одного літака Су-34, який напередодні випускав ракети по Україні. А 27 лютого на Східному напрямку ще один Су-34 завершив "останній політ".