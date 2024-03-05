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В Феодосии был затоплен корабль РФ "Сергей Котов", — росСМИ

5 марта 2024 07:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Феодосии был затоплен корабль РФ "Сергей Котов", — росСМИ
Корабль "Сергей Котов". Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированной Феодосии в Крыму в ночь на вторник, 5 марта, беспилотники атаковали российские военные объекты. В результате ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Россияне обвиняют в ударах по Крыму "украинские формирования". Они считают, что одной из целей являлся Крымский мост, однако он остался невредимым.

Как пишут СМИ, атаковали патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

"Пока уточняю относительно судьи экипажа, но судно все", — говорится в сообщении.

Что известно о корабле Сергей Котов

Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. А его ходовые испытания начались в конце октября 2021 года, и только 30 июля 2022 корабль пополнил состав Черноморского флота РФ.

Судно вооружено 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка" и двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65.

Как известно, корабль также может нести вертолет Ка-27ПС.

Напомним, 2 марта ВСУ атаковали на восточном направлении два вражеских самолета.

Впоследствии в Воздушных силах подтвердили сбитие одного российского Су-34.

Крым
корабль
война в Украине
Россия
флот

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