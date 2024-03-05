В ГУР рассказали детали уничтожения корабля РФ "Сергей Котов" в Крыму

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: gur.gov.ua

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов рассказал, что не в первый раз охотились на российский корабль "Сергей Котов". В результате сегодняшней спецоперации он уже точно уничтожен, также есть жертвы среди экипажа.

Об этом Юсов рассказал в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Детали уничтожения корабля РФ "Сергей Котов"

По словам Юсова, раньше уже были атаки на этот корабль, но его восстановили. Уже в этот раз судно ремонту не подлежит.

"У врага были на них планы. Кроме собственно патрульного катера, также были планы разместить зенитно-ракетные комплексы на само судно, уже такие попытки были", — объясняет представитель ГУР.

Он добавил, что в результате ударов у врага есть погибшие и ранены среди экипажа корабля. На место прибыло по меньшей мере десять карет скорой помощи.

"Что касается экипажа, ситуация выясняется. Есть погибшие и раненые, однако есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться — по крайней мере, известно о более 10 каретах скорой, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом, то есть эвакуационная операция проводилась", — добавил Юсов.

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов "Magura V5". В результате "Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.