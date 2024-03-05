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В Крыму во время атаки на корабль "Сергей Котов" уничтожен еще и вертолет, — СМИ

5 марта 2024 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Крыму во время атаки на корабль "Сергей Котов" уничтожен еще и вертолет, — СМИ
Российский вертолет Ка-29. Фото: Defense Express
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время атаки на российский корабль "Сергей Котов" в Крыму 5 марта Силы обороны уничтожили еще и вертолет РФ Ка-29. Он находился на палубе судна.

Об этом сообщила УП со ссылкой на источники.

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Журналисты рассказали, что во время атаки на корабль был уничтожен корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Как известно, размещение палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрено вертолетную площадку, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Впервые экипаж "Сергея Котова" отработал прием на палубу вертолета в 2021 году.

Что говорят в ВМС

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона также отметил, что на борту уничтоженного корабля "Сергей Котов" должен быть еще и вертолет.

По его словам, Украина уже обезвредила два из четырех патрульных кораблей России. Кроме того, спикер рассказал о серьезных потерях среди экипажа судна.

Что известно о вертолете Ка-29

Вертолет Ка-29 — это редкий десантно-штурмовой вертолет морской авиации России, предназначенный для работы и с кораблей, и с береговых аэродромов.

Основные характеристики вертолета Ка-29:

  • длина фюзеляжа — 12,25 метра;
  • максимальная взлетная масса — 11 500 тонн;
  • боевая нагрузка — 1859 или до 3000 кг на внешней подвеске;
  • десантное выделение на 16 десантников.

Также известно, что на вооружении этого вертолета могут быть неуправляемые авиаракеты C-5 и C-8, пушки ГШ-23Л с боезапасом в 250 выстрелов, противотанковые ракеты "Атака" и якобы 4-ствольный пулемет ГШГ калибра 7,62 мм. У российских войск есть всего 27 вертолетов такого типа.

Уничтожение корабля "Сергей Котов" — последние новости

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов "Magura V5". В результате "Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Представитель разведки Андрей Юсов отметил, что в результате ударов у врага есть погибшие и ранены среди экипажа корабля. На место прибыло по меньшей мере десять карет скорой помощи.

Также мы писали, что ГУР перехватило разговор оккупантов, где они рассказали детали уничтожения "Котова".

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