ЗСУ вдарили по місцях зосередження ворога та знищили техніку — ранкове зведення Генштабу

Український захисник. Фото: 148 окрема артилерійська бригада

Розпочався 742 день повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook в середу, 6 березня.

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Ситуація на напрямках

На Лиманському напрямку наші воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 23 атаки росіян в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

Українські захисники. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку бійці продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області. Там ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив п'ять атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі продовжують утримання позицій. Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи, не зважаючи на значні втрати. Протягом минулої доби противник здійснив три марні штурмові дії.

Оператор дрона. Фото: Бригада "Рубіж"

Удари ЗСУ по окупантах

Підрозділами ГУР було уражено ворожий корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох пунктах управління, одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, одному зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та одному радіолокаційному комплексу розвідки й контролю стрільби "Зоопарк-1".

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 5 березня у тимчасово окупованій Феодосії в Криму безпілотники атакували російські воєнні об'єкти. Внаслідок ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Згодом в ГУР підтвердили знищення судна та розповіли, що для цього використовували морські дрони "Magura V5".

Також ми писали, що під час атаки на російський корабель "Сергій Котов" Сили оборони знищили ще й вертоліт РФ Ка-29. Він перебував на палубі судна.