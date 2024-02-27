Військовий ЗСУ розповів, за яких жахливих умов доводиться воювати під Бахмутом

Українські захисники на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український військовий Олексій Герман, який восьмий раз виходить в зону бойових дій від 2014 року, розповів, як вперше зіткнувся з неповагою до життя солдата та зверхнім ставленням до приданих підрозділів. Йдеться про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Про це Олексій Герман написав у Facebook у понеділок, 26 лютого.

Підрозділ на штурм

"Ми місяць перебуваємо на Бахмутському напрямку, негаразди почались відразу після прибуття підрозділу. Комбриг 42-ї бригади віддав розпорядження про передачу трьох взводів у його підпорядкування. Бойові розпорядження не обговорюють, тож ми вимушені були віддати хлопців", — розповів Герман.

Військовий зазначив, що "передані підрозділи не прожили і доби".

"Їх без супроводу розвідки та без прикриття уночі, без спеціальних засобів відправили на штурм. Поранених одиниці, всі інші 200 та 500", — заявив захисник.

Військові на фронті

Герман розповів, що він з побратимами отримав ділянку для оборони в другому ешелоні, а коли окупанти пішли на штурм, підрозділи, які були перед ними, відступили, однак бригада Германа своїх позицій не покинула.

За його словами, командир, розуміючи, що особовий склад треба посилити, передає нові підрозділи.

"К*рва геній. Навіщо було класти три наших взводу, щоб потім думати кого придати. Про якість тих кого придали промовчу. Просто скажу що їх за станом здоров’я взагалі тут не повинно бути. Я не лікар, але коли у людини ноги трикутником, а коліна випадають можна про все зрозуміти", — додає Герман.

Також він розповів, що коли подавав рапорт на преміювання, то командир знову ж таки вказав, що вони в другому ешелоні, а не на "нулі".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Олексія Германа

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