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Военный ВСУ рассказал, при каких ужасающих условиях приходится воевать под Бахмутом

27 февраля 2024 01:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный ВСУ рассказал, при каких ужасающих условиях приходится воевать под Бахмутом
Украинские защитники на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский военный Алексей Герман, который в восьмой раз выходит в зону боевых действий с 2014 года, рассказал, как впервые столкнулся с неуважением к жизни солдата и сверхнадлежащим отношением к приданым подразделениям. Речь идет о ситуации на Бахмутском направлении.

Об этом Алексей Герман написал в Facebook у понедельник, 26 февраля.

Подразделение на штурм

"Мы месяц находимся на Бахмутском направлении, проблемы начались сразу после прибытия подразделения. Комбриг 42-й бригады отдал распоряжение о передаче трех взводов в его подчинение. Боевые распоряжения не обсуждают, поэтому мы вынуждены были отдать ребят", — рассказал Герман.

Военный отметил, что "переданные подразделения не прожили и суток".

"Их без сопровождения разведки и без прикрытия ночью, без специальных средств отправили на штурм. Раненые единицы, все остальные 200 и 500", — заявил защитник.

Военные на фронте

Герман рассказал, что он с собратьями получил участок для обороны во втором эшелоне, а когда оккупанты пошли на штурм, находившиеся перед ними подразделения отступили, однако бригада Германа своих позиций не покинула.

По его словам, командир, понимая, что личный состав следует усилить, передает новые подразделения.

"К*рва гений. Зачем было класть три наших взвода, чтобы потом думать кого придать. О качестве тех, кого придали, промолчу. Просто скажу что их по состоянию здоровья вообще здесь не должно быть. Я не врач, но когда у человека ноги треугольником, а колени выпадают можно обо всем понять", — добавляет Герман.

Также он рассказал, что когда подавал рапорт на премирование, командир опять же указал, что они во втором эшелоне, а не на "нуле".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Алексея Германа
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Алексея Германа

Что происходит на передовой

Напомним, что российские оккупанты пытаются штурмовать Орловку Донецкой области с трех направлений после ухода украинских военных из Ласточкиного, однако безуспешно.

Также мы писали, что российские войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении. Однако при этом враг несет значительные потери.

ВСУ
Донецкая область
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Бахмут
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