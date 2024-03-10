Ситуация под Бахмутом накаляется — россияне атакуют фугасными авиабомбами

Украинские воины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, почти весь район в огне. Россияне продолжают наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки. При этом враг несет большие потери.

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

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По словам офицера, солдаты РФ усилили атаки фугасными авиабомбами на позиции ВСУ. Раньше случаи сброса такого оружия были единичными, а сейчас они перешли на десятки.

Потери оккупантов на Бахмутском направлении:

в Клещиевке противник оставил свою технику, есть потери личного состава во время наступлений;

были бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции ВСУ вернули;

сложные бои были в Богдановке: захватчики привлекали как технику, так и личный состав. Украинские воины имели незначительный успех.

Также стало известно, что россияне сменили свою тактику на фронте. Они перешли к механизированным штурмовым ударам группами и усилили артиллерию. Калашников отметил, что вражеские войска не жалеют технике и личного состава и активно наступают по линии фронта.

"Сейчас мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить в штурмовые действия, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что это позиционная война невозможно", — указал Калашников.

Офицер подчеркнул, что армии необходимы любые ресурсы: пехота, артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. Кроме того, беспилотники, "играющие очень важную роль как в наступлении, так и в атаках".

Напомним, украинский военный Алексей Герман рассказал, что на Бахмутском направлении впервые столкнулся с неуважением к жизни воина и пренебрежительным отношением к приданым подразделениям.

В Генштабе ВСУ указали, что на фронте произошло 73 боевых столкновения за сутки. Кроме наступлений, враг атакует с воздуха. Захватчики нанесли пять ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 обстрелов из РСЗО.