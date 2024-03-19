В Херсоне раздались взрывы — что известно

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Взрывы в Херсоне раздались вечером, 19 марта. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также российские захватчики нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавший.