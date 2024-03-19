В Херсоне раздались взрывы — что известно
19 марта 2024 19:41
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
Взрывы в Херсоне раздались вечером, 19 марта. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Херсоне
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.
Также российские захватчики нанесли ракетный удар по пожарной части, расположенной в приграничном населенном пункте Харьковской области. В результате атаки есть значительные повреждения и пострадавший.
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