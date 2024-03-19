У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Вибухи у Херсоні пролунали ввечері, 19 березня. Наразі там не оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.