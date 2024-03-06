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В Хмельницкой области громкие взрывы — БПЛА пробираются в Старкон

6 марта 2024 02:35
обновлено: 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Хмельницкой области громкие взрывы — БПЛА пробираются в Старкон
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 6 марта раздаются во время воздушной тревоги в ряде западных областей. Пока в этом регионе скопились все беспилотники, оставшиеся после встречи с Силами обороны Украины.

Об этом сообщают соцсети.

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По информации СМИ, в Хмельницкой области раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий | Новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Хмельницкий | Новости"

В свою очередь паблик "Николаевский Ванек" сообщает, что 4-6 оставшихся беспилотников — сейчас в Хмельницкой области. Цели направляются в сторону Староконстантинова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Пока ряд западных областей до сих пор "краснеет" от угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 6 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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