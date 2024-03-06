Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Хмельницькій області гучні вибухи — БпЛА пробираються до Старкону arrow

У Хмельницькій області гучні вибухи — БпЛА пробираються до Старкону

6 березня 2024 02:35
оновлено: 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Хмельницькій області гучні вибухи — БпЛА пробираються до Старкону
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз 6 березня лунають під час повітряної тривоги в низці західних областей. Наразі в цьому регіоні скупчилися всі безпілотники, що лишилися після зустрічі з Силами оборони України.

Про це повідомляють соцмережі.

Читайте також:

За інформацією ЗМІ, в Хмельницькій області лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Хмельницький | Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Хмельницький | Новини"

Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що 4-6 безпілотників, які лишилися — наразі в Хмельницькій області. Цілі прямують в бік Старокостянтинова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі низка західних областей досі "червоніє" від загрози ударних БпЛА. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 6 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд