У Хмельницькій області гучні вибухи — БпЛА пробираються до Старкону
6 березня 2024 02:35
оновлено: 02:45
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Хмельницькій області зараз 6 березня лунають під час повітряної тривоги в низці західних областей. Наразі в цьому регіоні скупчилися всі безпілотники, що лишилися після зустрічі з Силами оборони України.
Про це повідомляють соцмережі.
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За інформацією ЗМІ, в Хмельницькій області лунають вибухи.
Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що 4-6 безпілотників, які лишилися — наразі в Хмельницькій області. Цілі прямують в бік Старокостянтинова.
Наразі низка західних областей досі "червоніє" від загрози ударних БпЛА.
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