У Хмельницькій області гучні вибухи — БпЛА пробираються до Старкону

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Хмельницькій області зараз 6 березня лунають під час повітряної тривоги в низці західних областей. Наразі в цьому регіоні скупчилися всі безпілотники, що лишилися після зустрічі з Силами оборони України.

Про це повідомляють соцмережі.

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За інформацією ЗМІ, в Хмельницькій області лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Хмельницький | Новини"

Своєю чергою паблік "Николаевский Ванек" повідомляє, що 4-6 безпілотників, які лишилися — наразі в Хмельницькій області. Цілі прямують в бік Старокостянтинова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі низка західних областей досі "червоніє" від загрози ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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