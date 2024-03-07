В Киевской области раздались взрывы
На территории Киевской области сообщают о взрывах. В частности, сообщается о взрыве в Гостомеле.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Киевской области
Местные жители сообщают о взрывах в киевской области. В частности, распространяется информация о взрыве в Гостомеле, виден столб дыма.
В Украине продолжается воздушная тревога. Гражданских призывают и дальше находиться в укрытиях.
Позже появилась информация, что в области идет ликвидация взрывоопасных предметов.
Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.
В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.
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