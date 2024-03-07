В Киевской области раздались взрывы

Взрыв. Иллюстративное фото: Волинська служба новин

На территории Киевской области сообщают о взрывах. В частности, сообщается о взрыве в Гостомеле.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В Киевской области слышны взрывы. Фото: скриншот

Взрывы в Киевской области

Местные жители сообщают о взрывах в киевской области. В частности, распространяется информация о взрыве в Гостомеле, виден столб дыма.

В Украине продолжается воздушная тревога. Гражданских призывают и дальше находиться в укрытиях.

Позже появилась информация, что в области идет ликвидация взрывоопасных предметов.

Плановые взрывы Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, 6 марта российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки погибли пять человек.

В то время в городе с визитом находился Президент Украины Владимир Зеленский вместе с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.