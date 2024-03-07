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У Київській області пролунали вибухи

7 березня 2024 15:11
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Павло Зінченко
редактор
У Київській області пролунали вибухи
Вибух. Ілюстративне фото: Волинська служба новин
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На території Київської області повідомляють про вибухи. Зокрема повідомляється про вибух у Гостомелі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У Київській області чутно вибухи. Фото: скриншот

Вибухи у Київській області

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у Київській області. Зокрема шириться інформація про вибух у Гостомелі, видно стовп диму.

Наразі в Україні триває повітряна тривога. Цивільних закликають і надалі перебувати в укриттях. 

Пізніше з'явилася інформація, що в області триває ліквідація вибухонебезпечних предметів.

вибух
Планові вибухи у Київській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.

Київ
вибух
Україна
Київська область
ракетний удар

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