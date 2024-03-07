У Київській області пролунали вибухи
На території Київської області повідомляють про вибухи. Зокрема повідомляється про вибух у Гостомелі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Київській області
Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у Київській області. Зокрема шириться інформація про вибух у Гостомелі, видно стовп диму.
Наразі в Україні триває повітряна тривога. Цивільних закликають і надалі перебувати в укриттях.
Пізніше з'явилася інформація, що в області триває ліквідація вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 6 березня російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.
На той час у місті з візитом перебував Президент України Володимир Зеленський разом із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.
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