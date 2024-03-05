В Красногоровке на Донетчине утром раздавались взрывы — оккупанты обстреляли город из артиллерии
Российские военные во вторник, 5 марта, обстреляли Красногоровку Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб 72-летний мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
Обстрел Красногоровки 5 марта
"Сегодня утром россияне плотно обстреливали город из артиллерии — смертельное ранение получил 72-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Филашкин заметил, что Красногоровка уже десять лет на линии фронта и с каждым днем находиться там становится все опаснее.
Он призвал гражданских своевременно эвакуироваться из города.
Напомним, российские оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. По состоянию на утро вторника, 5 марта, удары врага получили 17 населенных пунктов.
Также мы писали, что враг обстрелял село Петропавловка в Харьковской области. В результате получил ранение гражданский мужчина.
Читайте Новини.LIVE!