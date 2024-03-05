В Красногоровке на Донетчине утром раздавались взрывы — оккупанты обстреляли город из артиллерии

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Вадим Филашкин

Российские военные во вторник, 5 марта, обстреляли Красногоровку Донецкой области. В результате вражеских ударов погиб 72-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Красногоровки 5 марта

"Сегодня утром россияне плотно обстреливали город из артиллерии — смертельное ранение получил 72-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Филашкин заметил, что Красногоровка уже десять лет на линии фронта и с каждым днем находиться там становится все опаснее.

Он призвал гражданских своевременно эвакуироваться из города.

Скриншот сообщения Филашкина

Напомним, российские оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. По состоянию на утро вторника, 5 марта, удары врага получили 17 населенных пунктов.

Также мы писали, что враг обстрелял село Петропавловка в Харьковской области. В результате получил ранение гражданский мужчина.