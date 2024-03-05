У Красногорівці на Донеччині вранці лунали вибухи — окупанти обстріляли місто з артилерії
Російські військові у вівторок, 5 березня, обстріляли Красногорівку Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинув 72-річний чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
Обстріл Красногорівки 5 березня
"Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.
Філашкін зауважив, що Красногорівка вже десять років на лінії фронту і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше.
Він закликав цивільних своєчасно евакуюватися з міста.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Станом на ранок вівторка, 5 березня, ударів ворога зазнали 17 населених пунктів.
Також ми писали, що ворог обстріляв село Петропавлівка Харківської області. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.
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