У Красногорівці на Донеччині вранці лунали вибухи — окупанти обстріляли місто з артилерії

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Вадим Філашкін

Російські військові у вівторок, 5 березня, обстріляли Красногорівку Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Обстріл Красногорівки 5 березня

"Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Філашкін зауважив, що Красногорівка вже десять років на лінії фронту і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше.

Він закликав цивільних своєчасно евакуюватися з міста.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Станом на ранок вівторка, 5 березня, ударів ворога зазнали 17 населених пунктів.

Також ми писали, що ворог обстріляв село Петропавлівка Харківської області. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.