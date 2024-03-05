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У Красногорівці на Донеччині вранці лунали вибухи — окупанти обстріляли місто з артилерії

5 березня 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Красногорівці на Донеччині вранці лунали вибухи — окупанти обстріляли місто з артилерії
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Вадим Філашкін
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові у вівторок, 5 березня, обстріляли Красногорівку Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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"Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Філашкін зауважив, що Красногорівка вже десять років на лінії фронту і з кожним днем перебувати там стає все небезпечніше.

Він закликав цивільних своєчасно евакуюватися з міста.

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Станом на ранок вівторка, 5 березня, ударів ворога зазнали 17 населених пунктів.

Також ми писали, що ворог обстріляв село Петропавлівка Харківської області. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.

Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
атака

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