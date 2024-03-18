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В Кременчуге раздаются взрывы - соцсети пишут об обстреле "шахедов"

18 марта 2024 01:08
обновлено: 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Кременчуге раздаются взрывы - соцсети пишут об обстреле "шахедов"
Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кременчуге сейчас 18 марта раздались около 01:00. Раньше тоже было громко в городе. В Полтавской и Кировоградской областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом сообщают соцсети.

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По информации "Общественного" и местных пабликов, в Кременчуге Полтавской области гремят взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Полтава"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Полтава"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Моя Полтава"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Моя Полтава"

Также о взрывах в Полтаве сообщалось и раньше.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Полтава"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Полтава"

В настоящее время Полтавскую и Кировоградскую области охватила воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 17 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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