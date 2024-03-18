В Кременчуге раздаются взрывы - соцсети пишут об обстреле "шахедов"
18 марта 2024 01:08
обновлено: 01:12
Сильный взрыв в городе в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Кременчуге сейчас 18 марта раздались около 01:00. Раньше тоже было громко в городе. В Полтавской и Кировоградской областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Об этом сообщают соцсети.
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По информации "Общественного" и местных пабликов, в Кременчуге Полтавской области гремят взрывы. По предварительной информации, работает ПВО.
Также о взрывах в Полтаве сообщалось и раньше.
В настоящее время Полтавскую и Кировоградскую области охватила воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
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