У Кременчуці лунають вибухи — соцмережі пишуть про обстріл "шахедів"

Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Кременчуці зараз 18 березня пролунали близько 01:00. Раніше також було гучно в місті. Наразі в Полтавській та Кіровоградській областях триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють соцмережі.

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За інформацією "Суспільного" та місцевих пабліків, у Кременчуці Полтавської області гримлять вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Полтава"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моя Полтава"

Також про вибухи в Полтаві повідомляли й раніше.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Полтава"

Наразі Полтавську та Кіровоградську області охопила повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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