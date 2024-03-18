У Кременчуці лунають вибухи — соцмережі пишуть про обстріл "шахедів"
18 березня 2024 01:08
оновлено: 01:12
Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Кременчуці зараз 18 березня пролунали близько 01:00. Раніше також було гучно в місті. Наразі в Полтавській та Кіровоградській областях триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомляють соцмережі.
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За інформацією "Суспільного" та місцевих пабліків, у Кременчуці Полтавської області гримлять вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.
Також про вибухи в Полтаві повідомляли й раніше.
Наразі Полтавську та Кіровоградську області охопила повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
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