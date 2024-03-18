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У Кременчуці лунають вибухи — соцмережі пишуть про обстріл "шахедів"

18 березня 2024 01:08
оновлено: 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Кременчуці лунають вибухи — соцмережі пишуть про обстріл "шахедів"
Сильний вибух у місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кременчуці зараз 18 березня пролунали близько 01:00. Раніше також було гучно в місті. Наразі в Полтавській та Кіровоградській областях триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють соцмережі.

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За інформацією "Суспільного" та місцевих пабліків, у Кременчуці Полтавської області гримлять вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Полтава"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Полтава"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моя Полтава"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моя Полтава"

 Також про вибухи в Полтаві повідомляли й раніше.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Полтава"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Полтава"

Наразі Полтавську та Кіровоградську області охопила повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 17 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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