В Кривом Роге нашли гранату вблизи школы — видео
В Кривом Роге обнаружили гранату вблизи школы. Ее обнаружили на территории школы №32.
Об инциденте сообщило издание "Свои. Кривой Рог" .
Граната возле школы в Кривом Роге — что известно
Речь идет о боевой гранату Ф-1. Боеприпас лежал в посадке по учебному заведению.
Отмечается, что саперы обезвредили опасную находку на месте.
К слову, в воскресенье, 10 марта, стало известно, что в Кривом Роге произошла стрельба . В результате мужчина получил ранения. Его госпитализировали в медучреждение.
Напомним, в Николаевской области мужчина информировал российских захватчиков о расположении украинских военных катеров в Николаевском порту. Ему сообщили о подозрении.
Также в Киеве разоблачили мужчину, который проводил антисемитские стримы в социальных сетях и оправдывал вооруженную агрессию России на территории Украины. Фигуранту доложено о подозрении.
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