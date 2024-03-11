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В Кривом Роге нашли гранату вблизи школы — видео

11 марта 2024 06:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Кривом Роге нашли гранату вблизи школы.
Граната. Иллюстративное фото: Полиция Киевщины
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Кривом Роге обнаружили гранату вблизи школы. Ее обнаружили на территории школы №32.

Об инциденте сообщило издание "Свои. Кривой Рог" .

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Речь идет о боевой гранату Ф-1. Боеприпас лежал в посадке по учебному заведению.

Отмечается, что саперы обезвредили опасную находку на месте.

К слову, в воскресенье, 10 марта, стало известно, что в Кривом Роге произошла стрельба . В результате мужчина получил ранения. Его госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в Николаевской области мужчина информировал российских захватчиков о расположении украинских военных катеров в Николаевском порту. Ему сообщили о подозрении.

Также в Киеве разоблачили мужчину, который проводил антисемитские стримы в социальных сетях и оправдывал вооруженную агрессию России на территории Украины. Фигуранту доложено о подозрении.

школы
Кривой Рог
граната

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