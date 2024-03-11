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У Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи — відео

11 березня 2024 06:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи — відео
Граната. Ілюстративне фото: Поліція Київщини
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Кривому Розі знайшли гранату поблизу школи. Її виявили на території школи №32.

Про інцидент повідомило видання "Свої. Кривий Ріг".

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Йдеться про бойову гранату Ф-1. Боєприпас лежав у посадці за навчальним закладом.

Зазначається, що сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці. 

До слова, у неділю, 10 березня, стало відомо, що у Кривому Розі сталася стрілянина. Внаслідок чоловік отримав поранення. Його госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік інформував російських загарбників про розташування українських військових катерів у Миколаївському порту. Йому повідомили про підозру.

Також у Києві викрили чоловіка, який проводив антисемітські стріми у соціальних мережах та виправдовував збройну агресію Росії на території України. Фігуранту повідомлено про підозру.

 

школи
Кривий Ріг
граната

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