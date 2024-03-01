В МАГАТЭ заявили о взрыве недалеко от ЗАЭС — что известно

Оккупант возле ЗАЭС. Фото: AFP

Эксперты Международного агентства по атомной энергии в среду, 28 февраля, слышали взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По их словам, после этого последовал огонь из стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в пятницу, 1 марта.

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"Ранним утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от завода, а затем, похоже, огонь из стрелкового оружия поблизости или на месте", — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что оккупационные "представители" ЗАЭС проинформировали команду МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по "защите станции" от БПЛА.

В то же время они говорят, что сама станция не подвергалась нападению и не была повреждена.

Эксперты подали запрос на доступ к территории, но россияне сказали, что подлежащих проверке повреждений нет.

Напомним, 21 февраля российские войска совершили очередной обстрел Запорожской атомной станции. В результате атаки объект функционирует только на одной линии электропитания.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, работа ЗАЭС на одной линии электропередач может вызвать очередной блекаут на станции.

Кроме того, 6 февраля станцию посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, срок эксплуатации ядерного горючего в реакторах ЗАЭС истекает.