У МАГАТЕ заявили про вибух неподалік ЗАЕС — що відомо

Окупант біля ЗАЕС. Фото: AFP

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії у середу, 28 лютого, чули вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За їх словами, після цього послідував вогонь зі стрілецької зброї.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ в п'ятницю, 1 березня.

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"Рано вранці в середу експерти почули вибух на деякій відстані від заводу, а потім, схоже, вогонь зі стрілецької зброї поблизу або на місці", — йдеться у повідомленні.

В агенстві уточнили, що окупаційні "представники" ЗАЕС поінформували команду МАГАТЕ, що російські війська вжили заходів щодо "захисту станції" від БпЛА.

Водночас вони кажуть, що сама станції не зазнавала нападу і не була пошкоджена.

Експерти подали запит на доступ до території, але росіяни сказали, що пошкоджень, які підлягають перевірці — немає.

Нагадаємо, 21 лютого російські війська здійснили черговий обстріл Запорізької атомної станції. Внаслідок атаки об'єкт функціонує лише на одній лінії електроживлення.

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, робота ЗАЕС на одній лінії електропередач може спричинити черговий блекаут на станції.

Крім того, 6 лютого станцію відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. За його словами, термін експлуатації ядерного пального у реакторах ЗАЕС спливає.