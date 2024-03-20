В Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд — их не пускают внутрь
Во временно оккупированном Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд так называемой "ДНР". Но на "открытое заседание" их не пускают и угрожают вызвать ОМОН.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram в среду, 20 марта.
Мариупольцы остались без жилья
"Жители демонтированных домов Нахимова, 82 и Мира, 75 обратились в суд так называемой "ДНР". Их дома снесли, а на их месте построили ипотечное жилье. Люди остались на улице", — говорится в сообщении.
Так, во время "открытого судебного заседания" людей просто не пустили внутрь — оккупанты угрожают мариупольцам вызвать ОМОН, чтобы их разогнать.
Российские захватчики продолжают вместо обещанного восстановления домов создавать коммерческое жилье для продажи россиянам.
"Таким образом, они русифицируют украинский город. А мариупольцам даже не предоставляют компенсационных квартир. Их просто оставляют на улице", — отметили в горсовете.
Напомним, в России издали указ о введении мобилизации на временно оккупированных территориях Украины по окончании президентских выборов.
Также мы писали, что россияне привлекают местных жителей временно оккупированного Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 тыс. рублей.
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