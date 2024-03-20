В Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд — их не пускают внутрь

Демонтаж разрушенных зданий. Фото: Reuters

Во временно оккупированном Мариуполе жители демонтированных домов обратились в суд так называемой "ДНР". Но на "открытое заседание" их не пускают и угрожают вызвать ОМОН.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram в среду, 20 марта.

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"Жители демонтированных домов Нахимова, 82 и Мира, 75 обратились в суд так называемой "ДНР". Их дома снесли, а на их месте построили ипотечное жилье. Люди остались на улице", — говорится в сообщении.

Так, во время "открытого судебного заседания" людей просто не пустили внутрь — оккупанты угрожают мариупольцам вызвать ОМОН, чтобы их разогнать.

Российские захватчики продолжают вместо обещанного восстановления домов создавать коммерческое жилье для продажи россиянам.

"Таким образом, они русифицируют украинский город. А мариупольцам даже не предоставляют компенсационных квартир. Их просто оставляют на улице", — отметили в горсовете.

Скриншот поста Мариупольского городского совета

Напомним, в России издали указ о введении мобилизации на временно оккупированных территориях Украины по окончании президентских выборов.

Также мы писали, что россияне привлекают местных жителей временно оккупированного Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 тыс. рублей.