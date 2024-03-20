Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow У Маріуполі мешканці демонтованих будинків звернулися до суду — їх не пускають всередину arrow

У Маріуполі мешканці демонтованих будинків звернулися до суду — їх не пускають всередину

20 березня 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Маріуполі мешканці демонтованих будинків звернулися до суду — їх не пускають всередину
Демонтаж зруйнованих будинків. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Маріуполі мешканці демонтованих будинків звернулися до суду так званої "ДНР". Але на "відкрите засідання" їх не пускають та погрожують викликати ОМОН.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram в середу, 20 березня.

Читайте також:

Маріупольці залишилися без житла

"Мешканці демонтованих будинків Нахімова, 82 та Миру, 75 звернулись до суду так званої "ДНР". Їхні будинки знесли, а на їх місці звели іпотечне житло. Люди залишилися на вулиці", — йдеться у повідомленні.

Так, під час "відкритого судового засідання" людей просто не пустили всередину — окупанти погрожують маріупольцям викликати ОМОН, аби їх розігнати. 

Російські загарбники продовжують замість обіцяного відновлення будинків створювати комерційне житло для продажу росіянам.

"Таким чином, вони русифікують українське місто. А маріупольцям навіть не надають компенсаційних квартир. Їх просто залишають на вулиці", — наголосили в міськраді.

null
Скриншот допису Маріупольської міської ради

Нагадаємо, у Росії видали указ про запровадження мобілізації на тимчасово окупованих територіях України після закінчення президентських виборів. 

Також ми писали, що росіяни заманюють місцевих мешканців тимчасово окупованого Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 тис. рублів. 

ДНР
суд
Маріуполь
окупанти
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство