У Маріуполі мешканці демонтованих будинків звернулися до суду — їх не пускають всередину

Демонтаж зруйнованих будинків. Фото: Reuters

У тимчасово окупованому Маріуполі мешканці демонтованих будинків звернулися до суду так званої "ДНР". Але на "відкрите засідання" їх не пускають та погрожують викликати ОМОН.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram в середу, 20 березня.

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"Мешканці демонтованих будинків Нахімова, 82 та Миру, 75 звернулись до суду так званої "ДНР". Їхні будинки знесли, а на їх місці звели іпотечне житло. Люди залишилися на вулиці", — йдеться у повідомленні.

Так, під час "відкритого судового засідання" людей просто не пустили всередину — окупанти погрожують маріупольцям викликати ОМОН, аби їх розігнати.

Російські загарбники продовжують замість обіцяного відновлення будинків створювати комерційне житло для продажу росіянам.

"Таким чином, вони русифікують українське місто. А маріупольцям навіть не надають компенсаційних квартир. Їх просто залишають на вулиці", — наголосили в міськраді.

Скриншот допису Маріупольської міської ради

Нагадаємо, у Росії видали указ про запровадження мобілізації на тимчасово окупованих територіях України після закінчення президентських виборів.

Також ми писали, що росіяни заманюють місцевих мешканців тимчасово окупованого Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 тис. рублів.