В Минобороны РФ пожаловались на массовую атаку полсотни дронов — какие последствия

Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: Эспрессо

В российском Министерстве обороны заявили о массовой атаке дронов на Курскую, Белгородскую, Волгоградскую и другие области Российской Федерации в ночь на субботу, 9 марта. Якобы суммарно российским силам противовоздушной обороны удалось сбить 47 беспилотников.

Об этом Минобороны РФ написали в Telegram.

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В ведомстве утверждают, что к "террористическому" обстрелу беспилотниками якобы причастен "киевский режим".

"Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", — говорится в отчете Минобороны РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны России"

Напомним, что в российском Таганроге Ростовской области в субботу, 9 марта, раздавались взрывы. Россияне жаловались на атаку БпЛА, летевших к ним якобы "со стороны моря".

Также мы писали, что этой же ночью 9 марта в российском Курске тоже раздавались взрывы. Местный губернатор заявил об атаке беспилотников.