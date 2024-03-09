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В Минобороны РФ пожаловались на массовую атаку полсотни дронов — какие последствия

9 марта 2024 06:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Минобороны РФ пожаловались на массовую атаку полсотни дронов — какие последствия
Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: Эспрессо
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском Министерстве обороны заявили о массовой атаке дронов на Курскую, Белгородскую, Волгоградскую и другие области Российской Федерации в ночь на субботу, 9 марта. Якобы суммарно российским силам противовоздушной обороны удалось сбить 47 беспилотников.

Об этом Минобороны РФ написали в Telegram.

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В ведомстве утверждают, что к "террористическому" обстрелу беспилотниками якобы причастен "киевский режим".

"Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (1 БпЛА), Курской (2 БпЛА), Волгоградской (3 БпЛА) и Ростовской (41 БпЛА) областей", — говорится в отчете Минобороны РФ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны России"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны России"

Напомним, что в российском Таганроге Ростовской области в субботу, 9 марта, раздавались взрывы. Россияне жаловались на атаку БпЛА, летевших к ним якобы "со стороны моря".

Также мы писали, что этой же ночью 9 марта в российском Курске тоже раздавались взрывы. Местный губернатор заявил об атаке беспилотников.

Минобороны
россияне
беспилотники
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війна
Россия
атака

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